A la sortie de son concert au Zénith de Paris, la rock star américaine Pete Locust embarque une prostituée cubaine. A cet instant, sa vie flamboyante va gravement dérailler... Agressé dans l'appartement loué par son agent, Locust est à l'agonie. C'est le lieutenant Dodeman, fan absolu de l'idole mais personnalité friable, qui sera chargé de l'enquête. Tandis que des milliers d'aficionados désemparés errent sur la planète Pop, il se met sur la piste d'un improbable suspect. Au terme d'une traque survoltée, trouvera-t-il la force de lutter contre les ombres terrifiantes qui peuplent le monde secret de Locust ? Thriller choc, Idol lève le voile sur un univers apparemment lumineux, mais mal connu, et jette une lumière crue sur l'aspect le plus sombre de la nature humaine. Thierry Berlanda, auteur d'une trentaine de romans, signe ici un premier Rock'n'roll Thriller. "Un écrivain est d'abord son style, et le style est d'abord un rythme : chez moi, c'est la rencontre de la littérature classique et du Rock".