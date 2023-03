Champollion et le mystère des hiéroglyphes

Ce "P'tit doc +" retrace la vie de Champollion, le savant français qui a déchiffré les hiéroglyphes, l'écriture des Egyptiens de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, la civilisation égyptienne était l'une des plus puissantes. Alors que l'Egypte est sous la domination de l'Empire romain, la religion polythéiste devient interdite vers l'an 400, les temples ferment... et les hiéroglyphes tombent dans l'oubli. Il faudra attendre 1 400 ans avant qu'un jeune savant français réussisse à déchiffrer cette écriture à partir de la pierre de Rosette : Jean-François Champollion. Cet ouvrage retrace sa vie : sa naissance à Figeac (où un musée lui est dédié aujourd'hui), sa passion pour les langues anciennes, sa grande découverte, son premier voyage en Egypte en 1828 (après avoir déchiffré les hiéroglyphes ! )... Un livre passionnant sur le pionnier de l'égyptologie. Pour les férus d'Egypte ancienne La civilisation de l'Egypte ancienne fascine les enfants avec ses pyramides, ses pharaons, ses dieux et déesses... et ses hiéroglyphes ! Ce documentaire propose d'aborder cette thématique sous un angle différent tout en découvrant un personnage historique, Jean-François Champollion. Il devient le premier conservateur du département des antiquités égyptiennes du Louvre. A la fin de sa vie, il écrit un dictionnaire et une grammaire des hiéroglyphes, mais meurt à Figeac avant de terminer son oeuvre. Aujourd'hui, les spécialistes se servent toujours de ses travaux. Les "P'tits doc +", des docs pour les + grands Après "Mes p'tits docs", cette collection est destinée aux enfants qui commencent à lire en autonomie. Plus d'informations, plus de pages, un livre plus grand... mais un documentaire qui se lit toujours comme une histoire. A la fin de l'ouvrage, apprends à traduire ton prénom grâce à un alphabet égyptien !