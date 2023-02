Créer avec la nature. Pratiques artistiques et méditatives pour se connecter au vivant

Un livre de pratiques artistiques et méditatives pour se connecter à soi et la nature. Le travail de l'artiste Johanna Hoffbeck s'inscrit dans l'engouement actuel pour un art écologique, qui suscite un intérêt grandissant. Ce mouvement a été mis à l'honneur au Palais de Tokyo en 2022 avec l'exposition " Réclamer la terre " qui questionne notre position en tant qu'être humain dans le monde et explore de nouvelles manières d'entrer en relation avec le vivant. Dans son livre, Johanna invite elle aussi à se connecter à soi et à la nature par diverses réalisations à la portée de tous : fabriquer son papier, ses carnets, faire germer des graines, teindre avec les plantes, faire des bombes à graines, etc. Parce que Johanna a mené pendant de longues années, et sur plusieurs continents, un travail artistique sur le bonheur, elle nous invite à associer à ces pratiques artistiques des moments suspendus du quotidien, qui nous rendent heureux, des petits bonheurs simples et souvent partagés, comme l'odeur d'une délicieuse confiture de grand-mère ou la préparation d'un thé pour des amis chers. Un livre doux et puissant qui mêle art, nature et spiritualité. De quoi trouver le goût de créer et de savourer la vie !