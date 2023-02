La conquête de l'Ethiopie. Histoire d'un djihad au XVIe siècle

L'histoire médiévale et moderne de l'Ethiopie et de sa région a longtemps été écrite en prenant pour source et pour cadre la tradition scripturaire des moines orthodoxes : celle d'un royaume chrétien dont les origines légendaires remonteraient au roi Salomon et à la reine de Saba. En plaçant au coeur de l'analyse le Futuh al-Habasha, un manuscrit du XVIe ? siècle rédigé par un auteur musulman surnommé Arab Faqih ("? le Juriste arabe ? "), cet ouvrage propose un profond changement de perspective. Le Futuh al-Habasha est le récit épique du début de la conquête du royaume chrétien, au cours des années 1530, par les armées du sultanat du Barr Sa'd ad-Din placées sous la conduite de l'imam Ahmad. Le texte explique l'ordonnancement des troupes, retrace les différentes batailles et relate ainsi comment l'essentiel des territoires chrétiens est provisoirement passé sous domination islamique au cours de cette guerre qui donne corps au projet d'une " grande Ethiopie musulmane ". Exceptionnel à plus d'un titre, ce document permet d'appréhender l'organisation du sultanat et donne à voir, au-delà d'un conflit auxquels participent aussi bien un contingent portugais que des combattants venus d'Afrique du Nord et d'Arabie, les interactions entre sociétés chrétiennes et musulmanes ainsi que les éléments d'une culture partagée. En cela, il permet d'interroger, dans la longue durée, les dynamiques religieuses, commerciales, politiques dans la Corne de l'Afrique. Préface de Bertrand Hirsch