Kuro Tome 1

Le petit chat noir comme de la suie. Koko est une petite fille qui vit dans un manoir avec son chat noir Kuro. Un jour, Kuro s'enfuit de la maison. Quand il revient, il est toujours aussi joueur, affectueux et câlin... mais pourtant, quelque chose semble différent en lui. Serait-ce à cause de ses petits crocs acérés ? Ou de ses yeux un peu trop... nombreux ? Et dehors, d'effrayants monstres tout noirs rôdent dans la forêt... Première série du duo So-ma-to avant Shadows House, Kuro nous entroduit dans l'univers de conte de fée cher à nos auteurs. Certaines pistes nous poussent d'alleurs à croire que les deux oeuvres ont lieu dans le même monde. Série complète en 3 tomes, chaque tome compte la moitié de ses pages colorisées pour vous permettre de profiter de toute la beauté de l'univers gothique et kawaii créé par So-ma-to.