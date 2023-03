Piqûres de rappel. Qui fait son miel sait manier le venin

Le major Dambérailh a été missionné pour remplacer temporairement le chef de la brigade de Montraguil, petite bourgade paisible de Dordogne. Enfin, paisible... On note quelque agitation autour d'une châtaigneraie mise en vente par un monastère voisin et que se disputent un apiculteur et un propriétaire cherchant à étendre un parc photovoltaïque. Pour l'apiculteur et son associé, qui ont monté une start-up de vente de miel par abonnement, l'acquisition de la parcelle est vitale pour pérenniser leur affaire. Alors que les frères du monastère eux-mêmes montrent des signes de nervosité, une attaque mortelle d'abeilles plonge Dambérailh dans la perplexité... avant de s'apercevoir qu'il s'est fourré dans un sacré guêpier. Heureusement que Daphné, sa vieille tante loufoque, a l'idée d'aller butiner à son tour dans les parages !