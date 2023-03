Le défi de Kilian

En Irlande, un violonniste très talentueux appelé Kilian O'Hara arrive dans une fête de village. Là, il aperçoit une fille d'une grande beauté, qui danse avec une grande virtuosité. Elle se nomme Mary et lance un appel aux garçons du village : si l'un d'entre eux réussit à jouer d'un instrument plus rapidement qu'elle ne danse, elle l'épousera sur le champ ! Kilian, armé de son violon et subjugé par le charme de Mary, arrivera-t-il à relever le défi ?