La mondialisation du Pacifique. La découverte de la route du retour

On connaît Christophe Colomb et Magellan-Elcano pour la découverte de l'Amérique centrale (1492) et le premier tour du monde homologué (1522). Ces lourdes expéditions, financées au niveau national, furent lancées en recherche d'une liaison commerciale plus directe entre l'Europe et les contrées asiatiques. Les routes habituelles imposaient des transbordements de marchandises entre plusieurs comptoirs en Asie suivi d'un long transit depuis le Détroit de Malacca vers la mer Rouge ou le Cap de Bonne Espérance. Cette quête aura durée plusieurs décennies avant que la fameuse route des Galions de Manille ne soit ouverte et que les marchandises asiatiques puissent parvenir aux européens déjà établis aux Amériques ou jusqu'en Europe via Acapulco et Vera Cruz (Mexique). Ce livre décrit cette longue période de tâtonnement (1522-1565) immédiatement postérieure au décès de Magellan aux Philippines jusqu'à la mise en service d'une liaison maritime régulière au travers de l'océan Pacifique. Mikaël Rémond a touché l'Asie du Sud-Est pour la première fois en 1977 comme lieutenant sur un cargo. Devenu capitaine à l'âge de 30 ans, il a commandé 18 navires avec équipages multiculturels principalement dans les Caraïbes et l'Afrique. Il se partage entre sa Bretagne natale et les Philippines.