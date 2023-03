Les oiseaux du temps

Bleu et Rouge, deux combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle, s'engagent dans une correspondance interdite, à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres, ne pouvant être lues qu'une seule fois, deviennent peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs rêves. De leurs échanges naît peu à peu un amour fragile et dangereux, qu'iI leur faudra préserver envers et contre tout. Un texte qu'on lit le coeur au bord des yeux. Le Monde des livres. L'une de ces rares histoires où l'on a du mal à décider s'il faut faire plus d'éloges sur sa structure et sa prose intelligentes ou sur ses idées et ses personnages brillants. Ken Liu, auteur de La Grâce des rois et de La Ménagerie de papier. Un conte superbement conçu, à la fois romance épistolaire et aventure de science-fiction époustouflante. Publishers Weekly. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Julien Bétan. Prix Nebula du meilleur roman court Prix Hugo du meilleur roman court Prix Locus du meilleur roman court Prix British Science-fiction de la meilleure fiction courte