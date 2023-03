Les Plantagenêts

Aliénor d'Aquitaine, Richard Coeur de Lion, Jean sans Terre... Ces noms désormais célèbres appartiennent à cette famille qui a fait les riches heures de notre Moyen Age : celle des Plantagenêts. Le premier du nom était angevin, mais qui s'en souvient encore trois siècles après ? Leur renommée a dépassé les frontières de l'Anjou et la dynastie est entrée dans la grande histoire de l'Europe. L'histoire commence au XII ? siècle avec Henri II. Outre l'Angleterre et la Normandie dont il est déjà détenteur, il est devenu, en épousant Aliénor d'Aquitaine, le maître de la moitié de la France. Un vassal plus puissant que son roi, un vassal encombrant... Dans cette histoire épique, où les traîtres et les ambitieux ne semblent jamais trouver le sommeil, Dan Jones fait revivre sous nos yeux ces rois et reines aux prises avec le pouvoir.