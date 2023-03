Pimpe ton post-partum !

Changements physiques, émotionnels, conjugaux, logistiques, vie personnelle/professionnelle/sociale... Le post-partum est une période de bouleversements pour la jeune mère, qui a le besoin vital de trouver sa place sans s'oublier dans cette nouvelle vie. Pas facile de trouver un équilibre en faisant fi des injonctions à être au top à tous les niveaux ! Avec une bonne dose de bienveillance et de positivité, cet ouvrage rassemble une mine de conseils et astuces pour accompagner les mamans en post-partum dans tous les aspects du quotidien, afin qu'elles puissent s'épanouir dans leur rôle de mère ET de femme (organisation, retour à la maison, allaitement et alimentation, soin et récupération du corps, mental, fatigue, couple, entourage, reprise du travail...). Au fil du livre, des postures de yoga ciblées et des schémas anatomiques explicatifs pour bien comprendre ce qui se joue dans le corps de la maman.