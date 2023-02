Aventures au refuge : Eclair

Un roman passionnant sur les animaux, en collaboration avec la S. P. A. ! Eclair est un poulain né au refuge. Ici, il a toute sa vie : sa mère, ses meilleurs amis, et toutes ses petites habitudes ! Alors, le jour où il comprend qu'une adoption serait synonyme de départ, le poulain se braque : pas question pour lui de quitter sa maison ! La rencontre avec de jeunes adolescents, et en particulier avec un petit garçon, va venir chambouler ses certitudes... Une collection inédite de romans illustrés, qui sensibilise les enfants à la protection des animaux, avec douceur et humour. Pour chaque livre acheté, un repas est offert aux animaux de la S. P. A. Dans la même collection : Boss, Oslo, Snow, Cosmo, Gaïa et Lou.