Sardaigne. 6e édition

Un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour un séjour inoubliable en Sardaigne. Un titre tout en couleur, avec des cahiers photos, de nombreuses cartes et des pages culturelles approfondies. Un aperçu des sites incontournables et des meilleures expériences d'un voyage en Sardaigne : le Golfo di Orosei, la Costa Smeralda, Bosa, les villages perchés, le Parco Nazionale dell'Asinara... Une grande variété d'excursions ainsi qu'une sélection très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de la région, quel que soit le temps ou le budget disponible. Un cahier couleur consacré aux magnifiques plages sardes, avec une sélection des plus belles plages et des meilleurs points de chute pour un séjour au bord de la mer. Un chapitre dédié aux activités de plein air : randonnée, vélo, escalade, équitation, plongée, voile, ski nautique, kitesurf... Un chapitre " Cuisine " particulièrement fouillé pour découvrir les saveurs de la gastronomie sarde : les fromages, les pâtes, les poissons et fruits de mer, le vin... Toutes les informations pour organiser un voyage avec des enfants.