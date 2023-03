S'initier à la méditation, c'est parti !

Chantez et réenchantez votre vie ! Vous arrive-t-il de ressentir l'angoisse du temps qui passe ? Un sentiment d'échec, de honte, de culpabilité ? Connaissez-vous la déprime du lundi matin, la jalousie, la frustration de ne pas être vous-même ? STOP ! Vous aspirez à la paix, au contentement et à l'amour, vous y avez droit, et la méditation peut vous aider, ici et maintenant. Cet ouvrage propose un chemin initiatique, semé d'exercices, d'outils pratiques et de méditations guidées. Doucement, vous ferez tomber les inhibitions, les peurs, les croyances qui vous cachent le bonheur. Vous êtes invité(e) à pratiquer, chaque jour, une méditation et une activité en pleine conscience. Sur le chemin, vous partirez à la rencontre de vous-même, vivrez l'instant présent et apprendrez à utiliser la pleine conscience face aux défis de la vie. C'EST PARTI !