Bubishi à la source du karaté

Le Bubishi est un ouvrage mythique des arts martiaux ? : c'est l'ouvrage qui fait le lien entre le karaté et le kung-fu ; c'est l'ouvrage fondamental du karate-dô. Dans la quête de leur recherche, les historiens des arts martiaux ont fixé en Chine méridionale, dans la province du Fujian, le berceau de ce qui deviendra le karaté. C'est là qu'est apparu le Bai He Quan (boxe de la grue blanche), école de kung-fu qui tire ses techniques de l'observation des attitudes de cet oiseau majestueux et dont les techniques se retrouvent jusque dans les mouvements de karaté actuel. Le Bubishi est un ouvrage rare, transmis de main de maître à main de maître. Cet ouvrage, maintes fois recopié, présente en dessins l'essence de l'art de ce que les Okinawaïens appelaient le Tô-de, la main de Chine. Ces dessins sont des repères inestimables, précis et précieux, pour qui sait lire, comparer, réfléchir et extrapoler.