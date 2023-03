Réussir son dernier trimestre GS. Et préparer son entrée dans la classe supérieure

Un livre pour remonter son évaluation du dernier trimestre avec des exercices de français et de mathématiques et de précieux conseils d'enseignants. Un programme de révisions en français et mathématiques pour réviser les notions acquises au cours de l'année ! Avec des exercices, jeux, activités récréatives, et évaluations, l'enfant renforcera ses connaissances pour assurer, serein, son dernier trimestre et son passage dans la classe supérieure. Avec des conseils méthodologiques et tous les corrigés en fin d'ouvrage.