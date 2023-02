Que seriez-vous prêt à faire pour avoir de l'eau ? Le Grand Réchauffement climatique a ravagé la Terre. En quelques décennies, l'eau potable est devenue la ressource naturelle la plus rare et la plus précieuse au monde. Pour échapper à la misère, Pitbull, Larbin, Le Bourge et Sprite - des orphelins de la Seconde Guerre de l'Eau - se sont faits embaucher par la Water Corp. , une organisation au pouvoir politique et militaire immense. Les quatre adolescents sillonnent Paris pour porter des packs d'eau aux plus riches : ce sont des Waterbacks. Le jour où Larbin perd sa livraison, ils sont en danger de mort. Ils doivent quitter Paris et tenter d'atteindre de nouvelles Terres, vivables cette fois.