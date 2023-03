Gendarme adjoint volontaire (GAV). Tout-en-un, Edition 2023-2024

Ce guide permet de se préparer efficacement aux épreuves d'admissibilité et d'admission de la sélection de GAV : Cas pratique Tests psychotechniques Compréhension de texte Lettre de motivation et entretien avec le chargé de recrutement Chacune des épreuves est présentée de manière détaillée et accompagnée de conseils méthodologiques, d'exercices d'entraînement et de sujets d'annales corrigés récents.