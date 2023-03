Le docu-histoire sans tabou ! Maman est enceinte et Milo s'interroge : mais comment on fait vraiment les bébés ? Heureusement, Papa et Maman sont là pour lui répondre : ni choux ni cigognes, mais de l'anatomie ! De l'anato-quoi ? De façon simple, pédagogue mais sans tabou, les parents expliquent à leurs enfants comment ils les ont fabriqués : la puberté, les organes génitaux, le consentement, la conception, l'amour... tout est évoqué, dans un dialogue ouvert et honnête, morcelable, que les lecteurs (petits et grands) pourront par la suite adapter à leur situation personnelle.