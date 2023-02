Le coeur à l'envers

Dans le Val de Loire, sur les rives de l'Indre, quatre générations se croisent et se soutiennent au sein de l'entreprise fruitière que dirige la doyenne. Mais quand un secret enfoui depuis cinquante ans refait surface - la noyade inexpliquée d'un fils -, c'est tout l'équilibre de la tribu qui vacille. Une saga familiale pleine d'émotions. Maud Châtillon vit à Tours où elle possède une agence immobilière. Le week-end, elle aime se ressourcer dans la grande maison de famille sur les bords de l'Indre. Chacune de ses visites est l'occasion de voir sa grand-mère Hortense. Femme de caractère, celle-ci a élevé seule ses quatre fils et géré de main de maître ses hectares de vergers. Dans ce havre de paix, Maud retrouve également sa mère, ses oncles, son cousin, son frère Amaury, et surtout sa fille Julia, qui habite depuis peu au domaine après avoir abandonné ses études de droit pour se lancer dans la confection de confitures. Mais la famille est perturbée par le comportement étrange de Benoît, un des fils d'Hortense, dont la personnalité a toujours été chahutée par un traumatisme de l'enfance : la noyade sous ses yeux de son frère jumeau dans les eaux troubles de la Loire. Maud et son frère Amaury parviennent à décider Hortense de les laisser l'emmener chez un psychiatre. Lorsque le médecin les interroge sur les circonstances de cette tragique noyade, ils sont incapables de le renseigner puisqu'ils n'étaient pas nés quand l'accident s'est produit et que personne ne semble pouvoir, ou vouloir répondre à leurs questions. Devant le mutisme des uns et des autres, Maud multiplie les investigations dans l'entourage proche d'Hortense, voisins, amis. Elle veut connaître la vérité, même si cela déplaît à sa grand-mère et bouleverse l'équilibre jusque-là harmonieux de la tribu. Pourquoi, après plus de cinquante ans, ce décès reste-t-il tabou ? Hortense cache-t-elle un secret ? Fleur et Lola, Prix de la Ville de Luc-sur-Mer 2011 Trois dames de coeur et atout, Prix de la Ville d'Aumale 2013 Demain, peut-être, Prix de la Ville de Vimoutiers 2019