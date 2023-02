Queer et Fières. Un guide pour explorer son identité

Si vous vous posez des questions sur votre identité, vos attirances et vos désirs, ou ceux de vos ami. e. s, ce guide pour les filles queer est fait pour vous ! Vous y trouverez plein d'informations sur la culture queer, ses figures, ses symboles et l'histoire des luttes LGBTQ+. Mais aussi et surtout de la force, de la joie et des conseils pour savoir si vous êtes homo (ou bi ou autre), faire son coming out et trouver sa place.