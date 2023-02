"Nous étions quatre hommes hilares dans une vieille guimbarde. En route vers quelque part. Le soleil brillait, c'était dimanche matin, tout allait bien. Un peu plus loin, il y avait un carrefour. Nous riions encore lorsqu'une voiture a percuté la nôtre". Gerson, treize ans, et ses frères jumeaux forment une fratrie heureuse. Depuis que leur mère est partie sans laisser d'adresse, leur père les couve et tente de faire bonne figure. Jusqu'à l'accident de voiture qui plonge Gerson dans le coma. Entouré de ses proches et de son chien qui ne perdent pas espoir, l'adolescent entend peu à peu la vie reprendre autour de lui. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, il découvre qu'il est aveugle. Parce que les fleurs sont blanches est l'histoire bouleversante d'un garçon qui refuse de vivre dans le noir, et d'une famille unie que ce drame changera à jamais.