Mon premier guide oiseaux

Un guide de poche pour partir à la découverte du monde fascinant des oiseaux ! Les oiseaux peuvent s'observer partout et tout au long de l'année. On peut les voir à la campagne comme en ville, dans un jardin, un champ, une forêt, une zone humide... Ce premier guide, facile à utiliser, permet d'apprendre à les reconnaître. En peu de temps et avec un peu de patience, on peut identifier les soixante espèces les plus courantes ! On trouve des conseils pour les observer et les protéger.