Epreuves de sélection Gendarme adjoint volontaire GAV APJA et GAV EP catégorie C. Edition 2023-2024

Notre livre propose une préparation complète aux épreuves de sélection Gendarme adjoint volontaire - Agent de Police Judiciaire Adjoint (GAV APJA) et Emploi Particulier (GAV EP). Grâce à nos outils, mettez toutes les chances de votre côté : une journée de travail type d'un GAV ; des témoignages ; une auto-évaluation ; des plannings de révisions ; une présentation de l'épreuve ; une méthode pas à pas ; les connaissances indispensables à maîtriser ; + de 350 QCM et exercices d'entraînement corrigés ; 20 sujets blancs corrigés ; 160 questions personnelles et professionnelles possibles commentées ; 2 simulations d'entretien. OFFERT en ligne : 20 tutos pour décrypter les tests psychotechniques.