Tatouages de Princesse Lilly

Pour les filles et les garçons fans de princesses. Deviens un prince ou une princesse super tendance : 30 tatouages sont proposés' Activités éducatives agrémentées d'autocollants, de dessins et de coloriages ludiques ! Grâce à ces 30 tatouages de super qualité, les jeunes princes et princesses pourront s'amuser à rivaliser avec Martha, Anna, Rose et Daphné, les princesses les plus tendance de la ville ! Accompagne ces quatre princesses dans leurs aventures : aide-les à compéter des activités ludiques ou encore à trouver les autocollants manquants. Et pour couronner le tout, de nombreux dessins et coloriages sont également proposés ! Alors, mets vite ta couronne et choisis ton tatouage !