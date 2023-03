Devenir un dieu parmi les hommes

"Il y a un croisement entre la lumière, la fermeté et la douceur. Je vis à ce croisement et j'écoute librement ce qui me dépasse, ce qui sait exactement où je dois être, enfin libre, dans cette expérience incroyable qui est l'Un". Un témoignage de Bertrand Vergely, artisan-philosophe, théologien, enseignant, écrivain et essayiste. Vivant comme un moine au coeur de Paris, inspiré par des retraites régulières au Mont Athos, il nous propose de nous recentrer, de cesser de vouloir transformer le monde, et de rompre avec l'agitation autour de nous.