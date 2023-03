La customisation. Vêtements et accessoires

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch pour apprendre à donner une nouvelle vie à ses vêtements et ses accessoires en les customisant ! Avec la mode qui change à toute vitesse, il est parfois bon de savoir faire revivre son dressing. Faire du neuf avec du vieux ! Bien souvent, il ne faut pas grand-chose pour transformer un vêtement : des perles cousues, un appliqué collé, etc. Grâce à ce dépliant sur la customisation, le lecteur débutant apprendra différentes techniques pour redonner une seconde vie aux vêtements qui ne lui plaisaient plus.