Le tirage du tarot de Marseille. Principes et bases

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch pour apprendre à faire des tirages du tarot de Marseille et découvrir la signification des cartes. Le tarot de Marseille est un jeu de cartes très connu et très populaire en France. Son utilisation dans la voyance est aussi très répandue. Ce dépliant recense les différentes méthodes de tirages possibles ainsi que la signification des cartes, leurs messages et leurs attributions selon le tirage.