Reconnaître les plantes aromatiques. Du jardin à la cuisine

Ce livre propose de découvrir les plantes aromatiques essentielles, faciles à trouver ou à cultiver ! L'auteur présente quelques astuces ou des gestes de bon sens pour installer, récolter, conserver et cuisiner ces plantes au fil de saisons. Il raconte leur importance à travers les âges et surtout leur place insoupçonnée dans notre imaginaire collectif. Les herbes aromatiques offrent une large palette de saveurs et de senteurs. Leurs vertus médicinales tout autant que nutritionnelles sont souvent surprenantes. Avec elles, il est aussi possible d'embellir nos balcons. A portée de mains sur le rebord des fenêtres, elles sauront apporter leur fraîcheur et mettre du soleil dans les plats. Méritant mieux qu'un simple saupoudrage, elles ont vocation d'être des ingrédients incontournables dans les préparations culinaires.