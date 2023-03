Le réseau Jane

Le best-seller canadien sur le libre choix des femmes à disposer de leur corps Dans le Canada des années 70, "chercher Jane" est le moyen le plus sûr d'avorter sans risquer sa vie. Evelyne et Nancy appartiennent toutes deux au réseau Jane. Chaque semaine, Evelyne, gynécologue, pratique dans la clandestinité mais en toute sécurité et bienveillance des avortements pour les jeunes femmes qui cherchent Jane, tandis que Nancy lui fournit un indispensable soutien logistique. Chacune a ses propres raisons et secrets pour prendre au quotidien ces risques insensés. Tandis que Nancy cherche sa mère biologique, pour Evelyne, l'histoire commence près de 20 ans plus tôt, dans un établissement religieux où les filles perdues sont envoyées donner naissance... En 2017, c'est une troisième femme, Angela qui découvre au fond d'un tiroir une correspondance qui va lui permettre de retracer l'histoire d'Evelyne et Nancy, démêler les fils de leurs destins irrémédiablement liés et mettre en lumière le long combat des femmes pour le droit à disposer de leur corps.