Cocréer sa vie avec les guides de lumière. Vers une communication consciente avec l'invisible

"Il n'est pas facile d'aborder une vie spirituelle quand on ne sait pas où commencer, alors peut-être ici notre aide, celles des maîtres d'ascension comme vous aimez à nous appeler, peut-elle être utile. Nous aimerions vous apprendre à vivre de manière plus saine, mais aussi à vivre avec notre présence et aussi notre aide de manière bien plus pragmatique que vous ne pouvez l'imaginer ; alors, ici, dans ce livre, nous allons commencer un voyage plein de merveilles... " . Sylvain Didelot est conférencier, écrivain et accompagnant spirituel. Son oeuvre est de guider et faire accepter à chacun sa propre divinité, révélant ainsi à tous de nouvelles possibilités d'interprétations et de manifestations du monde qui nous entoure. Sylvain Didelot habite au Canada, il bénéficie d'une large popularité, cet ouvrage est son 5ème et TERR2 bénéficie d'une large audience.