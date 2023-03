C'est quoi docteur ? la prostate

Des infections de la prostate à l'hypertrophie bénigne et au cancer, ce guide répond à toutes vos interrogations. Grâce à ce livre, vous saurez comment fonctionne votre prostate, comment la conserver en bonne santé, notamment et faire face aux troubles communs qui peuvent l'affecter et également comment dépister un cancer ; Ce livre se base sur les découvertes les plus récentes pour guider le lecteur dans la variété des traitements : des plantes et médicaments jusqu'à la chirurgie. Patrice Pfeifer est urologue à Limoges et membre de l'Association française d'urologie. Spécialiste de la prostate, il nous livre le fruit de quinze années d'expérience médicale.