Je reconnais les plantes sauvages comestibles. Identifier, cueillir et cuisiner 25 espèces incontournables

Identifier, cueillir et cuisiner facilement 25 espèces de plantes sauvages Qu'est-ce qu'une plante sauvage comestible ? Comment les chercher efficacement ? Dans quels environnements en trouve-t-on le plus ? Comment profiter des meilleures conditions météo pour la récolte ? Comment bien les ramasser et les conserver ? Comment adopter une bonne attitude (pas de ramassage inutile, respect de l'environnement...) ? Autant de réponses à vos questions dans ce petit guide pour débutants ! Vous y trouverez également les 10 recommandations incontournables, le tableau saisonnier récapitulatif, et, pour chacune des 25 plantes sauvages comestibles, une fiche descriptive détaillée et illustrée en couleurs : caractéristiques, habitat privilégié, la meilleure saison de récolte, une recette pour le déguster...