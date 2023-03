Les bienfaits des hormones naturelles. La solution anti-âge

Chaque personne se heurte, un beau jour, à un changement d'apparence, à une sensation d'inconfort physique et moral liés à l'avancée en âge... C'est un phénomène inéluctable, dû notamment à la baisse de la production hormonale. Pourtant, les hormones naturelles peuvent efficacement nous aider à atténuer les conséquences de la ménopause, de l'andropause et du vieillissement en général. De nombreux traitements adaptés à chaque état de corps sont présentés : phytohormones (trèfle rouge, yam, sauge, verveine), antioxydants (soja, mûres, pépins de raison noir, kudzu) mais aussi les hormones bio-identiques et d'autres alicaments qui profitent à l'ensemble de l'organisme (goji, algues, oeuf de caille). Cet ouvrage facile d'accès nous présente les clés essentielles d'une thérapie hormonale réellement bénéfique.