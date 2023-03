60 dessins de mandalas pour des heures de plaisir ! Grâce à plus de 60 dessins de mandalas à colorier, laissez-vous transporter dans un monde créatif où règne l'harmonie. Les motifs géométriques et répétés ravissent les amateurs d'art et les personnes en quête de sérénité. Pratique méditative pour les uns, divertissement pour les autres, le coloriage de ces mandalas vous offrira des heures de plaisir.