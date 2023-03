Le marketing va-t-il sauver le monde?

Notre plus grand défi à l'aube de ce nouveau siècle est de prendre une idée qui semble abstraite – le développement durable – et de la transformer en réalité pour tous les êtres humains‘. Kofi Hannan. Orienter les choix de consommation, notamment en créant de la valeur intangible, sont une formidable opportunité d'accélérer la transition vers une économie plus respectueuse de la planète et de l'homme. Cela implique, pour les professionnels du marketing, de se remettre en question, de développer de nouvelles compétences mais aussi de faire un choix fondamental, celui du monde dans lequel ils voudront vivre demain.