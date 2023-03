Léonard, toujours en retard !

Un livre sur l'amitié et l'entraide, car aucune difficulté n'est insurmontable si on a des amis bien malins... Léonard le paresseux est LENT. Il est si lent que chaque fois qu'il va à une fête, il a des heures et des heures de retard. Ses amis aimeraient l'aider, mais comment faire accélérer un paresseux ? Au travers d'une jungle luxuriante en Amérique du Sud, suivez, très lentement, l'histoire de Léonard alors qu'il se rue à ses rendez-vous.