Elle et son chat

"Tissé avec délicatesse et pudeur, un récit poétique au style épuré". Lire Magazine C'était au début du printemps, par un jour de pluie. Ce jour-là, elle m'a recueilli. Depuis, je suis son chat à Elle. Un chat au franc-parler amoureux de sa maîtresse, une chatte rêveuse abandonnée, un chaton perdu dans sa nouvelle famille d'accueil et un chat de gouttière railleur... Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, se croisent et fraternisent au gré des saisons. Et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humaines respectives, ils finissent par entremêler leurs vies. Dans ce magnifique récit choral, femmes et félins se lient d'amitié et s'entraident pour apprendre, ensemble, la beauté de la vie. Un tableau urbain poétique sur la fragilité de la vie, son charme, la solitude et le jeu des apparences, porté par un style délicat et épuré. "Un portrait à la fois critique et innocent de la société japonaise. A mettre entre toutes les pattes ! " Japan magazine