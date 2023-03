Semur-en-Auxois. Le patrimoine urbain et architectural

Un formidable voyage patrimonial au coeur d'une Cité de Caractère de Bourgogne Franche-Comté. Pierre Pinon, célèbre historien de l'architecture, a publié de nombreux ouvrages. Sa carrière l'a conduit à enseigner dans les Ecoles d'Architecture à Paris, il a aussi fait partie du Conseil Scientifique de l'Institut National de l'Histoire de l'Art (INHA). Ce dernier ouvrage, publié après son décès en 2021, présente une approche très intéressante et scientifique de l'histoire architecturale de la ville de Semur-en-Auxois, qui a été une des citadelles en pointe des ducs de Bourgogne. Perchée sur son piton de granit rose, dominée par une collégiale du XIIIe siècle à l'architecture élancée, la ville a gardé à l'intérieur de ses remparts de nombreux témoignages de sa splendeur passée, des maisons à colombages aux hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Pierre Pinon, qui a établi le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville, s'attache dans cet ouvrage à retracer l'évolution de sa construction et de son urbanisme, dans une perspective architecturale et historique, éclairée par de nombreuses illustrations dont beaucoup réalisées de la main même de l'auteur.