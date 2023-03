Jardiner pour pas un rond. Semer, bouturer, récupérer, bricoler...

Apprendre à jardiner pour trois fois rien, c'est ce que permet ce livre qui donne toutes les bases d'un jardinage fondé sur la récup', le recyclage, la débrouille, les échanges de graines et de plants, les petits bricolages écologiques, malins et esthétiques, la gestion de l'eau, etc. Un sujet essentiel pour tous ceux ayant à leur disposition un petit lopin de terre !