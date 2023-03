Djinns Tome 5 : Au sable les secrets

Découvrez la conclusion épique de la saga Djinns. Ceylan n'a que six ans et demi au moment où son père commence à faire de sa vie un enfer, Ildrys en a neuf lorsqu'il entame sa formation djinnique sous la tutelle d'Amnémosis, et Khaled n'a plus rien quand il entreprend de partir à la conquête des plaines Huriya, après son évasion des prisons d'Alberial. A travers quelques histoires courtes, revivez le passé de ceux qui sauvèrent Al'Ard Almayta de la menace de l'Empire Rouge, mais découvrez également ce qu'ils sont devenus un an après la guerre. Parce que chaque question trouve un jour sa réponse... #Magie #Djinns #Complot #Famille #MM Dernier volume