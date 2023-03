Yin Yang - Mythe ou réalité ? 300 exercices pratiques

Yin Yang : voilà deux mots dont la connaissance est aujourd'hui largement répandue dans le monde occidental, mais qui n'en forment qu'un dans la pensée et l'écriture chinoise. Pourtant, au-delà de ses utilisations dans sa médecine traditionnelle, en acupuncture et dans les arts martiaux orientaux, ce double terme recèle une dialectique universelle applicable en de multiples domaines, de la science à la vie quotidienne. Avec Yin Yang, nous pénétrons au coeur d'une vision métaphysique de l'univers, tout en restant dans le domaine pratique et concret, tant il est vrai que tout est régi par la dualité des complémentaires. Cet ouvrage se donne pour but de faire mieux connaître la portée pratique de cette dialectique. Alors que le "Yin" et le "Yang" sont fréquemment cités comme "forces", "énergies", ou "principes", une mise au point s'imposait ainsi qu'un essai didactique. Pour l'auteur, la spiritualité n'est pas obligatoirement religieuse, aussi son principal objectif vise à établir un "pont" entre le mode de raisonnement occidental et la pensée intuitive orientale, afin de rétablir le dialogue entre science et métaphysique. L'étude du Yin Yang proposée ici s'adresse donc aussi bien au débutant qu'à l'étudiant en philosophie extrême-orientale, par la variété et la simplicité de ses exemples. Des exercices viennent compléter les explications.