La PNL mode d'emploi

Déprogrammer ses émotions négatives pour mieux communiquer avec les autres et s'épanouir La PNL (programmation neuro-linguistique) est une technique de psychologie appliquée, la plus connue et la plus efficace. Son but ? Nous aider à modifier nos propres schémas de pensée pour mieux vivre avec les autres et bien communiquer. Ce livre propose ainsi une méthode pour : Construire des relations solides et profondes avec les autres ; Devenir plus ouvert et plus créatif ; Vous débarrasser de l'anxiété et de vos émotions négatives ; Aborder l'avenir avec confiance. Avec de nombreux exercices pratiques à faire chaque jour, les lecteurs pourront améliorer tous les aspects de leur vie : qualité relationnelle, excellence dans son travail, bonne direction de vie, épanouissement familial !