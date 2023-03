Revue Voltaire N° 21/2022 : Voltaire historien de la littérature

A la fois historien, critique, théoricien et praticien de la littérature, Voltaire s'est employé à inventorier, classer, caractériser, critiquer les productions littéraires du passé, sources d'innombrables écrits. Le dossier principal de ce numéro aide à mieux comprendre les multiples fonctions de la réflexion de Voltaire sur l'histoire littéraire et sur le rôle politique et social de la littérature à travers les siècles. A la fois historien, critique, théoricien et praticien de la littérature, Voltaire s'est employé à inventorier, classer, caractériser, critiquer les productions littéraires du passé, sources d'innombrables écrits. Sa réflexion esthétique et sa création même se nourrissent de cette fréquentation des auteurs du passé. Si certaines des positions que Voltaire développe ressortissent d'une pensée hiérarchisée, et souvent polémique, de la littérature, il fait aussi preuve d'une roborative modernité, ouvrant sa réflexion aux littératures contemporaines, féminines et étrangères. Un second ensemble de contributions vient compléter les dossiers publiés dans les deux livraisons précédentes : sont ainsi rassemblées, dans une série intitulée " Lectures de l'Est ", cinq articles qui étudient la réception de Voltaire grâce à l'histoire du livre et des bibliothèques, fournissant des éclairages sur les pratiques de collectionneurs moraves, des premiers traducteurs grecs de Voltaire, des libraires autrichiens, de lecteurs voyageurs entre la Suisse, la Pologne et l'Allemagne et de ses lecteurs, libraires et traducteurs russes.