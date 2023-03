L’autisme est mon super pouvoir

"On dit souvent que les autistes sont compliqués à comprendre. En réalité il n'y a pas plus simple que moi : je pense ce que je dis, je dis ce que je pense. Directe, limpide, précis. Tu verras, cher lecteur non-autiste, à la lecture de ces pages, que c'est toi l'inconnu complexe dans l'équation de ma vie atypique". "Un jour je suis née, depuis j'improvise" , telle est la devise de Lali Dugelay, cette enfant au parcours chaotique et douloureux devenue une femme autiste pleinement épanouie depuis l'annonce de son diagnostic tardif. Bienvenue dans le cerveau boule-à-facettes de cette fille attachante, drôle et émouvante, qui vit et survit dans une société inadaptée. Bienvenue dans le récit plein d'espoir d'une femme qui, malgré toute la noirceur des sévices subis dans sa jeunesse, réussit à faire preuve d'une résilience admirable et à libérer la parole sur un sujet tabou. De Aspie à Happy, il n'y a qu'un son !