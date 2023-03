Stromae. Les dessous d'un phénomène

Qui est vraiment Paul Van Haver ? Comment se fait-il que Stromae soit connu dans le monde entier alors qu'il chante en français ? Comment parvient-il à rendre aussi entraînantes des chansons aux paroles très négatives ? Quelle part de son succès doit-il à ses techniques de communication et de marketing uniques ? Stromae, le célèbre chanteur belgo-rwandais qui a percé dans le monde avec Alors on danse, est un véritable phénomène artistique. Son album Racine carrée a été le plus vendu en France pendant deux années de suite, un succès inédit ! Il a inspiré de nombreux autres artistes en créant un nouveau modèle industriel et artistique pour gérer sa carrière. Thierry Coljon, journaliste proche du chanteur, revient sur ses débuts, ses voyages, ses influences en reprenant les nombreux entretiens qu'il a eus avec Stromae. Il analyse également sa stratégie de communication et ses coups marketing pour expliquer l'incroyable succès du chanteur, et nous aider à comprendre les dessous de son formidable parcours !