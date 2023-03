Immobilier, investir en Europe. Astuces et conseils

Devenir propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger ou encore ou de part de SCPI internationales de rendements, un investissement immobilier dans un autre pays que la France présente de nombreux avantages pour diversifier et dynamiser son patrimoine. Il peut également être mis en place dans le simple but de profiter d'un cadre privilégié, géographique, économique ou fiscal. Ce guide pratique va vous permettre d'investir sans tomber dans certains pièges, d'éviter les risques de faux pas, fiscaux ou successoraux, de trouver une bonne rentabilité et d'adopter le bon mode de gestion.