Les couleurs des émotions

Marta se demande ce qui ne va pas chez elle, car elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Avec bienveillance et des exemples tirés du quotidien des enfants, son amie Sukha lui apprendra à démêler les émotions qu'elle ressent et à reconnaître les messages qu'elles transmettent. Un récit empreint de bonté et de douceur, parfait pour illustrer les émotions aux tout-petits.