Les contes inachevés Tome 4 : La reine d'Athelia

Concilier son rôle de mère, d'épouse et de membre de la famille royale n'est pas de tout repos. Kat est à présent maman d'un prince de huit mois. Le petit Eddie la comble de bonheur, et elle consacre toute son énergie à l'élever ; elle a en effet décidé de ne pas le confier à des nourrices, comme le veut la tradition. Mais sa détermination à être une mère aimante et attentionnée provoque d'autres problèmes. Devoirs et obligations l'attendent. Edward, notamment, est mécontent qu'elle passe de moins en moins de temps avec lui. Comment Kat va-t-elle réussir à concilier ses rôles d'épouse, de mère et de membre de la famille royale ? #RéécritureDeConte #MondeParallèle #Fantasy #Comédie