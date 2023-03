Ce petit livre réunit trois conférences : "L'Homme parfait", "Les Maîtres" et "Les Adeptes" données par Annie Besant à des dates différentes et publiées en anglais. Elle y questionne la foi en les Maîtres, pourquoi faut-il croire en leur existence et fait témoigner ou évoque les grand(e)s théosophes qui les ont rencontrés. Elle présente dans les dernières pages les grands Maîtres que sont Jésus, Hilarion, El Morya, Koothoomi, Rakoczi à travers leurs origines, leurs identités plurielles et leurs missions. Comme la collection des "Grands Textes Fondateurs" s'adresse aussi aux débutants, elle clarifie les relations Adeptes / Maîtres et propose un véritable protocole pour comprendre les trois grandes initiations.